Derde Zombietrial krijgt minder kilometers maar meer zombies Sam Vanacker

22 augustus 2019

11u58 9 Staden De formule van de razend populaire Zombietrail in Staden wordt licht gewijzigd. Voor de derde editie stapt de organisatie af van het onderscheid tussen het parcours van 7,5 kilometer en dat van 2,5 kilometer. In de plaats daarvan wordt er met één parcours van 5 kilometer gewerkt. Nog nieuw is dat de verschillende zombiezones verbonden worden door een overkoepelend verhaal. Inschrijven kan vanaf 1 september.

De Zombietrail, een combinatie van een veldloop en een halloweentocht, vindt dit jaar plaats op zaterdag 26 oktober. Geoefende lopers, maar ook gezinnen en rolstoelgebruikers kunnen terug starten in de sporthal van Staden voor een parcours waarbij achttien verschillende ‘zombiezones’ doorkruist moeten worden. In die zones worden lopers getrakteerd op leuke zombietaferelen en klank- en lichteffecten.

Kinderen te enthousiast

“Uit praktische overwegingen kiezen we dit keer voor één parcours van vijf kilometer voor iedereen”, legt Wouter Van Vooren van de werkgroep uit. “In het parcours van 7,5 kilometer zaten er iets te veel stukken waar weinig te beleven viel. Door het wat in te korten zullen deelnemers veel regelmatiger zombiezones doorkruisen. Minder kilometers, maar meer zombies dus. Anderzijds hoorden we van ouders dat ze op het kleine traject van 2,5 kilometer hun kinderen niet konden bijhouden omdat ze zo enthousiast waren. Met wat meer afstand tussen de zones lossen we ook dat probleem dus op.”

Circle of life

Een tweede nieuwigheid is dat er voortaan met een overkoepelend verhaal gewerkt wordt. “Bij de start van elke wave wordt terug een filmpje afgespeeld in de sporthal, maar dit keer zal dat filmpje over een geboorte gaan. In de volgende zombiezone is er dan een kraamkliniek en zo doorlopen we stapsgewijs de cirkel van het leven. De zones worden opnieuw bemand door verschillende Stadense verenigingen. We hebben dit jaar trouwens ons budget wat opgetrokken zodat de verenigingen ook beloond worden voor die inzet. We zijn nog op zoek naar twee à drie verenigingen, al zijn de meeste zones ondertussen bemand.”

Inschrijven kost 7 euro per persoon en kan vanaf 1 september via www.zombietrail.be. Net als vorig jaar is er een inschrijvingslimiet van 2.000 deelnemers. De opbrengst van de derde Zombietrail gaat dit jaar naar Akabe Kortemark (scoutswerking voor kinderen met een beperking) en vzw De Zonnebloemblaadjes (zomerkampen voor kinderen met een fysieke beperking).