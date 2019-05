Dan toch geen inschrijvingsstop voor eerste leerjaar gemeenteschool: “Voor volgend schooljaar verandert er dus niets” VDI

24 mei 2019

11u10

Bron: VDI 0 Staden Het zal volgend schooljaar dan toch mogelijk zijn leerlingen in te schrijven voor het eerste leerjaar in gemeenteschool Okido in Staden. De school zou aanvankelijk op 30 juni de deuren sluiten, maar na protest van de ouders zou de school tot 2022 openblijven, maar zou er een inschrijvingsstop voor het eerste leerjaar ingevoerd worden. Maar ook die maatregel wordt nu weer ingetrokken. “We mogen geen leerlingen in een vestigingsplaats weigeren”, legt onderwijsschepen Joeri Deprez (Open Vld) uit.

Oppositieraadslid Bart Coopman (WESTAON) polste donderdag op de gemeenteraad naar een stand van zaken in het dossier rond de sluiting van de gemeenteschool. “We hadden inderdaad plannen voor een inschrijvingsstop, zodat we een uitdoofscenario konden volgen tot de sluiting in 2022, maar nu blijkt dat je geen leerlingen in een vestigingsplaats mag weigeren”, legt onderwijsschepen Joeri Deprez (Open Vld) uit. De inschrijvingsstop kan niet omdat de gemeente tegen 1 maart de capaciteit van de school moest doorgegeven aan de Vlaamse overheid en toen was er nog geen sprake van een inschrijvingsstop. “We blijven dan ook opteren voor een uitdoofscenario en gaan het gemeentelijk onderwijs in Staden niet meer stimuleren. Wie zich wil inschrijven, blijft welkom en we gaan er ook alles aan doen om iedereen kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden. In principe verandert er voor volgend schooljaar - en dat geldt ook voor de leraren - dus niets. Ondertussen hebben we ook al overlegd met de vakbonden.”

Hobbelig parcours

WESTAON hekelt dat er pas overleg met alle partijen was toen de bekendmaking om de school te sluiten al gemaakt was. “Ondertussen zijn mensen op zoek gegaan naar ander werk en zijn ouders op zoek gegaan naar een nieuwe school voor hun kind”, zegt Bart Coopman. “U zegt dat er volgend schooljaar niets verandert, maar er verandert wel iets. Hoeveel ouders zullen nog bereid zijn zich voor de school te engageren?”

Volgens CD&V heeft het dossier rond de sluiting van de gemeenteschool al een hobbelig parcours afgelegd. “Er werd te vlug een beslissing genomen, zonder te weten wat de gevolgen voor de ouders en leerkrachten zouden zijn, meent Ludwig Willaert. N-VA begrijpt dan weer niet dat de school geen kans meer krijgt. “De uitstroom aan leerlingen is inderdaad groter dan de instroom, maar er is beterschap”, meent Lies Matton. “Zo is het aantal kleuters in anderhalf jaar van tien naar vijfentwintig gestegen en is er toch flink in de school geïnvesteerd.”