Cultuurprijs voor acteur Rik Degryse SVR

03 december 2019

16u35 0 Staden Rik Degryse van toneelkring Wij Bouwen heeft de derde Stadense cultuurprijs gewonnen. Na een stemronde tijdens de algemene vergadering van de cultuurraad werd hij in het SWOK verkozen tot winnaar. Andere genomineerden waren de Zombietrail, de carnavalsraad, de Verbroedering Staden België-Staden Duitsland, Natuurpunt, Art Studio Brikat, Art-Illustria en Kerckstede.

De cultuurprijs werd in 2017 in het leven geroepen door de gemeentelijke cultuurraad en wordt uitgereikt aan een vereniging, persoon of instelling die zich verdienstelijk maakte op vlak van cultuur. Elke culturele vereniging die aanwezig is op de algemene vergadering van de cultuurraad kan een stem uitbrengen op een van de genomineerden. Rik Degryse kwam als winnaar uit de bus. Hij staat al een kwarteeuw aan het hoofd van toneelkring Wij Bouwen en heeft in die tijd een indrukwekkend palmares opgebouwd. Hij kreeg uit handen van cultuurschepen Gwendolyn Vandermeersch (Open Vld) een werk van kunstenaar Luc Lapere mee naar huis. Opmerkelijk genoeg won Rik ook de nieuw in het leven geroepen publieksprijs. Bij de voorbije edities ging de cultuurtrofee naar Heemkring Antonius Sanderus (2018) en Kindertheater Framboos (2017).