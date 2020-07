Cultuurprijs krijgt drie nieuwe categorieën met uitreiking van ‘Stoanders’ Sam Vanacker

15 juli 2020

14u02 1 Staden De Cultuurprijs die jaarlijks uitgereikt wordt door de cultuurraad in Staden heeft voortaan drie nieuwe nevenprijzen. Naast de Cultuurprijs worden dit najaar voor het eerst ook drie ‘ Stoanders’ uitgereikt.

In de categorieën ‘Muziek en Woord’, ‘Beeldende Kunst’ en ‘Sociale Projecten en evenementen’ worden voortaan drie personen, verenigingen of organisaties die uitblonken in hun domein extra in de bloemetjes gezet met een ‘Stoander’. Daarnaast wordt er net als vorig jaar ook opnieuw werk gemaakt van een publieksprijs, waarbij iedereen een stem kan uitbrengen. De uitreiking van de prijzen gebeurt op een gala-avond in het SWOK op 7 november. Die avond weten we wie acteur Rik Degryse opvolgt als winnaar van de Cultuurprijs.

Kandidaturen voor de Stadense cultuurprijzen van 2020 kunnen nu al ingediend worden. Wie iemand uit Staden kent die zich bezig houdt met woord, dans, beeldende kunst, muziek of de organisatie van evenementen kan tot 1 oktober een nominatie indienen via vrijetijd@staden.be.