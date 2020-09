Cultuurmarkt en uitreiking Stadense Cultuurprijzen afgelast Sam Vanacker

10 september 2020

11u45 2 Staden Dit najaar is er geen uitreiking van de Stadense Cultuurprijzen. Die zouden op 7 november worden uitgereikt op een gala-avond, voorafgegaan door een cultuurmarkt in het SWOK, maar omwille van de coronamaatregelen besloot de cultuurraad het evenement af te gelasten.

“De doelstelling van de cultuurmarkt was om zoveel mogelijk mensen samen te brengen en kennis te laten maken met het cultuur- en verenigingsaanbod in Staden”, zegt cultuurbeleidscoördinator Gina Pype. “Er waren een tiental verenigingen ingeschreven, terwijl er ook optredens van het koor en van de harmonie voorzien waren, maar gezien de coronamaatregelen is het praktisch erg moeilijk om veel mensen samen te brengen in een zaal vol kraampjes. Ook de aansluitende uitreiking van de cultuurprijzen en van de nieuwe Stoanders-prijzen stellen we uit naar volgend jaar. Reeds ingediende kandidaturen nemen we uiteraard mee naar volgend jaar.”

Al betekent de afgelasting niet dat de cultuurraad niets meer in petto heeft dit najaar. “We merken dat veel verenigingen graag iets willen organiseren, maar niet goed weten hoe ze het mogen of kunnen aanpakken. Daarom wordt er volop nagedacht over een alternatief cultureel evenement deze winter”, geeft Gina nog mee. “Al is de concrete uitwerking nog niet helemaal rond.”