Cowboys en indianen veroveren Kerckpop

VDI

23 juni 2019

08u10

Bron: VDI 0 Staden Het domein van Kerckstede was gisteren het decor voor Wild West-taferelen, want op het jaarlijkse Kerckpop waren cowboys en indianen het centrale thema.

Het minifestival voor mensen met een mentale beperking is een organisatie van Rotaract Mandeleie en de vzw Kerckstede. “We zijn een serviceclub voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar”, vertelt voorzitter Sebastien Cleermeans. “We hebben dezelfde formule gehanteerd als vorig jaar en vroegen twee rockbands en een schlangerzanger om voor de nodige ambiance te zorgen. Er was ook heel wat randanimatie, met onder meer een ritje op een huifkar, blikwerpen en een pijl-en-boogstand. Het binnenplein was ook voorzien van verschillende Wild West-elementen.” De opbrengst van het festival gaat naar de dagelijkse werking.