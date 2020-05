Coronaproof kappen doe je zo: kapper Jan laat zelfs luifels lassen voor boven wastafels Sam Vanacker

14 mei 2020

14u56 0 Staden Kapper Jan Verlaeckt en zijn team zijn klaar om maandag weer klanten te ontvangen in Jan’s Hair Design in de Bruggestraat in Staden, weliswaar met strenge veiligheidsvoorschriften. Niet alleen staat er overal handgel en zijn de stoelen afgescheiden met plexiglas, zelfs boven de hoofden van de klanten hangt een scherm. Jan en zijn echtgenote Ria lieten de luifels op maat lassen.

“Bij ons is naast het eigenlijke knippen ook de beleving erg belangrijk”, zegt Jan. “Normaal krijgen klanten bij ons in een aparte verzorgingsruimte, begeleid door relaxatiemuziek, een deugddoende massage van de hoofdhuid, gevolgd door een kopje koffie of thee. Iets te drinken aanbieden zit er nu niet in, maar dankzij onze transparante luifels zit dat ontspannende zenmomentje er wel nog in.”

Elke klant een eigen bubbel

Jan tekende zelf een eerste ontwerp voor die luifels en contacteerde lasser Mathieu Dupon, die het finale ontwerp realiseerde en plaatste. “Dat was een investering, maar ik denk dat we nog niet meteen van coronamaatregelen af zijn”, gaat Jan verder. “De luifels zitten tussen de hoofden van de klanten en het gezicht van de kapper en bieden veiligheid, zonder dat we met onze handen aan bewegingsvrijheid moeten inboeten. Bovendien is tussen de zetels ook een plexischerm geplaatst. Iedereen kan dus veilig genieten van ‘me-time’ in een eigen bubbel. De ongedwongen sfeer is door de veiligheidsvoorschriften misschien een beetje weg, maar ‘safety is the new luxury’. Die slogan lieten we trouwens ook in de luifels zetten.”

Wie langs wil gaan voor een knipbeurt, moet wel nog even geduld hebben. “We werken met zes en zetten alles op alles om zoveel mogelijk klanten zo snel mogelijk te helpen. Mijn vrouw en ik gaan zelfs op onze sluitingsdag openen en we werken ook op feestdagen. Maar de agenda staat al vol tot begin juni. De telefoon blijft rinkelen.”