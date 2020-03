Coronabesmetting in Oostnieuwkerke: gezin met drie kinderen blijft voorlopig thuis Sam Vanacker

09 maart 2020

10u54 46 Staden Er is een eerste geval van een besmetting met het coronavirus in Staden. In deelgemeente Oostnieuwkerke is een nieuwe patiënt opgedoken. Volgens burgemeester Francesco Vanderjeugd en volgens de directie van de vrije basisschool in Oostnieuwkerke, waar de drie kinderen van de man school lopen, is er geen reden tot paniek. Al blijft het getroffen gezin voorlopig uit voorzorg thuis.

Directeur Nele Haeve van vrije basisschool benadrukt dat de drie kinderen vorige week niet ziek waren toen ze nog op school zaten. “De vader testte afgelopen weekend positief en uit voorzorg besliste het gezin om de kinderen voorlopig twee weken thuis te laten van school. Aangezien de kinderen vorige week geen symptomen vertoonden is van besmetting bij andere leerlingen geen sprake. Al zijn we wel extra alert en nemen we de nodige voorzorgs- en hygiënemaatregelen om besmetting te voorkomen. We roepen ook ouders op om zelf alert te zijn. Handen worden regelmatig gewassen en wie ziek is blijft beter thuis. We kregen al vragen van verontruste ouders, maar we roepen op tot kalmte. De school blijft gewoon open.”

Om privacyredenen wordt de naam van de coronapatiënt niet vrijgegeven. “Het gaat om een Oostnieuwkerkenaar die het virus opgelopen zou hebben van een collega”, weet burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). “Paniek is echter niet aan de orde. De school heeft ondertussen overlegd met het gemeentebestuur, met het CLB en met het Agentschap Zorg en Gezondheid. We volgen de situatie verder op de voet.” Op de vraag of bezorgde ouders al preventief hun kinderen van school haalden om besmetting te voorkomen, houdt de burgemeester de boot af. “Alle begrip voor de bezorgdheid van ouders, maar kinderen preventief thuis houden is niet nodig. De school is open en kinderen die er niet zijn, zijn dus onwettig afwezig. We rekenen er op dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.”

In de vrije basisschool in de Slijperstraat in Oostnieuwkerke zitten driehonderd kinderen. Meer nieuws over het aantal besmettingen op onze liveblog.