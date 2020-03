Chrysantenkweker Gediflora roept bedrijven op om bloemen te kopen voor personeel met ‘Flower Boost Challenge’ Sam Vanacker

27 maart 2020

10u45 0 Staden In navolging van hun Nederlandse collega’s lanceert chrysantenkweker Gediflora een Belgische versie van de ‘Flower Boost Challenge’. Bedoeling is dat bedrijven bloemen kopen voor het personeel of voor de klanten en dat delen via sociale media, samen met een uitdaging voor drie bedrijven om hetzelfde te doen.

“De sierteeltsector heeft het moeilijk en het is verschrikkelijk om te zien dat kwekers met hun productie blijven zitten. Daarom willen we hen helpen door de Flower Boost Challenge ook op de Belgische sociale media te lanceren. Bij onze noorderburen is het alvast een succes”, zegt CEO Elien Pieters. “Je wordt uitgedaagd door een bedrijf om bloemen te kopen bij een kweker voor personeel, collega’s, buren of klanten en je deelt dit op sociale media met de vermelding #FlowerBoostChallenge. Je daagt daarna drie andere bedrijven uit om ook deel te nemen aan de challenge.”

Al 250 bedrijven in Nederland deden mee

Het idee voor de Flower Boost Challenge ontstond bij de Nederlandse Van der Ende Groep. Het marketingteam kocht het team voor alle collega’s een bos bloemen en daagde daarbij drie andere bedrijven uit om hetzelfde te doen. Negen deelnemers werden er 27 en ondertussen hebben al 250 bedrijven meegedaan. Of de Challenge in België even veel navolging krijgt valt af te wachten.

Elien Pieters ging alvast bij een eigen klant, Bert Verhelst, plantjes kopen om aan het personeel van Gediflora uit te delen. Daarop daagde ze burgemeester van Staden Francesco Vanderjeugd, Agristo en Hurae uit om ook deel te nemen aan de Flower Boost Challenge.