Chauffeurs geschrapte pendeldienst in de bloemetjes gezet Sam Vanacker

03 december 2019

16u46 1 Staden De gratis pendeldienst tussen de Stadense deelgemeenten is dan wel geschrapt, het gemeentebestuur hield eraan de chauffeurs van het busje van De Oever nog even te bedanken voor hun inzet.

“Door een beperkte bezetting van de pendelbus werd dit proefproject vroegtijdig stopgezet. Graag wilden we toch onze enthousiaste chauffeurs even in de bloemetjes zetten voor hun blijvende inzet gedurende de voorbije maanden”, aldus het gemeentebestuur. Alle chauffeurs kregen een geschenkenmand mee naar huis.