CD&V wil voorrangswijziging op kruispunt Vlasbloemstraat en Slijperstraat Sam Vanacker

25 oktober 2019

16u07 1 Staden Naar aanleiding van de geplande riolerings- en wegenwerken in de omgeving van de Slijperstraat en de Basijnsmolenstraat stelt CD&V voor een voorrangswijziging in te voeren aan het kruispunt met de Vlasbloemstraat.

In het voorjaar van 2020 zullen de Basijnsmolenstraat en de Slijperstraat in Oostnieuwkerke heraangelegd worden. In eerste instantie zal Aquafin er een gescheiden riolering aanleggen, al wordt er van de werken ook gebruik gemaakt om de verkeersveiligheid in de straten te verhogen, vooral in de omgeving van de school. Zo komen er fietssuggestiestroken, veilige oversteken en een middengeleider bij het binnenrijden van de bebouwde kom. Aan de school komt ook een wegversmalling.

Oppositiepartij CD&V stelde voor nog een stapje verder te gaan. “In de Slijperstraat wordt regelmatig te snel gereden. Het poorteffect aan de school is een goede zaak, maar zouden we niet van de gelegenheid gebruik maken om ook op het kruispunt van de Vlasbloemstraat de voorrang te wijzigen? Op de plannen staan nog haaientanden aan de Vlasbloemstraat, maar beter zou zijn als het verkeer uit die straat voorrang krijgt. Zo moet iedereen die met de wagen richting centrum rijdt op de Slijperstraat er verplicht remmen.”

Schepen van Openbare Werken Geert Moerkerke (Open Vld) beloofde de haalbaarheid van het voorstel na te gaan.