CD&V vervangt afgelast zomerfeest door wandelbingo Sam Vanacker

19 augustus 2020

10u49 0 Staden CD&V Staden had op 5 september hun jaarlijkse zomerfeest gepland in Westrozebeke, maar door het coronavirus is dat evenement geschrapt. Al komt de partij wel met een alternatief. Tussen 22 augustus en 31 oktober kun je deelnemen aan een ‘wandelbingo’.

“De voorbije dagen heeft iedereen ons WIJ-krantje in de bus gekregen”, zegt Ludwig Willaert van CD&V. “Daarin wordt gewag gemaakt van ons zomerfeest op 5 september in Westrozebeke. We hadden een zoektocht voorzien van zes kilometer, net als een bingotocht voor de gezinnen. We zouden afsluiten met een hapje en een drankje, maar door corona kan dat niet doorgaan. Toch bieden we een alternatief waarmee we iedereen aan het bewegen willen brengen. De wandelbingo is een wandeltocht die je kunt afleggen aan de hand van een formulier dat we in elke bus posten. Op het formulier staan zestien plaatsen of voorwerpen, zoals een fiets, een frituur of een kapelletje. Telkens je een van die zaken tijdens het wandelen tegenkomt, kruis je het aan op het bingoformulier. Ook kun je tijdens de wandeling een selfie maken en doorsturen naar #blijfbewegencdenvstaden. Tot slot staan er op het formulier ook vijf prijsvragen.”

De invulformulieren met de zestien objecten vallen vanaf het weekend van 22 augustus in de bussen. Deelnemen kan tot 31 oktober en ingevulde formulieren kunnen afgeleverd worden in de Dorpsstraat 42 in Westrozebeke, in de Sleihagestraat 18 in Oostnieuwkerke en in de Lucasstraat 31 in Staden.