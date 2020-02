CD&V stelt voor om voormalig indoorspeeldorp Funnyparc in te schakelen als sporthal Sam Vanacker

28 februari 2020

09u36 0 Staden Hans Mommerency (CD&V) lanceerde op de gemeenteraad donderdag een opmerkelijk voorstel. Hij vindt dat het gemeentebestuur de leegstaande loods van het failliete indoorspeelplein Funnyparc zou kunnen inschakelen als tijdelijke sporthal, om zo aan de nood aan bijkomende sportinfrastructuur in Oostnieuwkerke te voldoen. Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) ziet dat echter niet zitten.

Na eerder de sportraad lanceert nu ook oppositiepartij CD&V een idee om aan de nood aan bijkomende sportinfrastructuur in Oostnieuwkerke te voldoen. “De nood aan extra ruimte voor indoor sporten is groot. Aangezien er in het meerjarenplan geen sprake is van een nieuwe sporthal voor Oostnieuwkerke, moeten andere opportuniteiten onderzocht worden”, aldus Mommerency. “Sinds eind vorig jaar staat in Oostnieuwkerke een grote loods leeg na een faillissement. Dit zou een prima mogelijkheid kunnen bieden om het plaatsgebrek op z’n minst tijdelijk op te lossen.”

Vanderjeugd was daar niet mee akkoord. “We zijn ons bewust van de vraag van de judoclub, maar Funnyparc ligt in een ambachtelijke zone en was in principe een geval van oneigen gebruik. Het is niet aan de gemeente om daar nu een sportinvulling aan te geven. Anderzijds blijven we bij ons eerder vooropgestelde masterplan voor Oostnieuwkerke. Daarbij zal sport gecentraliseerd worden in de omgeving van de Cockstraat. Daar gaan we de komende jaren op inzetten. Tot slot geef ik nog even mee dat de turnzaal van de voormalige school in de Roeselarestraat nog zeker tot het einde van deze legislatuur gebruikt zal kunnen worden, dus er is nog tijd.”