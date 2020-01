CD&V Staden serveert nieuwjaarsontbijt Sam Vanacker

17 januari 2020

12u37 0 Staden CD&V Staden klinkt op 26 januari op het nieuwe jaar met een nieuwjaarsontbijt in het voormalige gemeentehuis van Oostnieuwkerke.

Er wordt gestart met het ontbijt om 8 uur, gevolgd door een receptie met de Brugse schepen Franky Dumon. Hij is behalve schepen in Brugge ook federaal volksvertegenwoordiger en lid van de commissie Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken. Deelnemen aan het ontbijt kost acht euro voor leden en tien euro voor niet-leden. Voor kinderen tussen 6 en 12 jaar betaal je vijf euro. Inschrijven kan tot en met 21 januari bij Charlotte Maertens via mail naar info@cdenvstaden.be of op 0470/04.08.91. De inschrijving is pas definitief na overschrijving op BE19 7380 3645 1612.