CD&V kaart verkeersproblemen in Oostnieuwkerke aan Sam Vanacker

07 september 2020

11u20 2 Staden Oostnieuwkerke kreunt onder het toegenomen vrachtverkeer door de werken in de Diksmuidesteenweg. Oostnieuwkerke kreunt onder het toegenomen vrachtverkeer door de werken in de Diksmuidesteenweg. Twee weken geleden had burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) extra politiecontroles beloofd , maar volgens oppositiepartij CD&V, die over de kwestie een brief naar het schepencollege stuurde, is de situatie in de Roeselarestraat niet verbeterd.

“Wegenwerken zijn misschien een noodzakelijk kwaad, maar we merken de laatste dagen dat begrip bij de bewoners plaats heeft gemaakt voor frustratie en boosheid in Oostnieuwkerke”, aldus Ludwig Willaert (CD&V). “Ondanks beloftes in de pers zijn de problemen onvoldoende aangepakt. Zwaar verkeer laveert door woonwijken, automobilisten proberen verloren tijd in te halen door te snel door het centrum te razen, landelijke wegen die plots druk bereden worden,... Allemaal situaties die voor gevaar zorgen, zowel voor andere bestuurders als voor zwakke weggebruikers en spelende kinderen. CD&V roept het schepencollege op om de omleidingsborden te controleren en eventueel voor extra signalisatie te zorgen of eenrichtingsverkeer in te voeren. Tot slot roepen we het college ook op om opnieuw aan te dringen op politiecontroles in Oostnieuwkerke.”

Nog even tanden bijten

Burgemeester Francesco Vanderjeugd erkent de situatie, maar geeft aan dat er nu al alles aan gedaan wordt. “De politie heeft capaciteit vrijgemaakt om toezicht te houden en er zijn wel degelijk al enkele pv’s opgesteld. Ook de omleidingsborden werden eerder al gecontroleerd. Het is nog eventjes op de tanden bijten. Tegen eind volgende week zouden de werken in de Diksmuidesteensweg echter achter de rug moeten zijn, waardoor het verkeer tussen Sleihage en Roeselare niet langer door Oostnieuwkerke zal rijden.” De burgemeester geeft nog mee dat er deze legislatuur 500.000 euro voorzien is om de Roeselarestraat onder handen te nemen, met het oog op zwakke weggebruikers.