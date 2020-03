Caroline neemt roer over van café In den Bottle Sam Vanacker

10 maart 2020

13u39 0 Staden Caroline Decaesstecker wordt vanaf 8 april de nieuwe uitbaatster van café In den Bottle. Het enige café in hartje Westrozebeke stond al twee jaar over te nemen. Eigenaar en uitbater Mikey Van Parijs (62) stond op het punt de handdoek in de ring te gooien, maar dat was buiten Caroline gerekend.

Caroline (58) is een vaste waarde in Westrozebeke. Sinds 2013 steekt ze al regelmatig een handje toe in Den Bottle en daarvoor stond ze ook elf jaar achter de toog van het inmiddels gesloten café Klokke Roeland, op een steenworp van In den Bottle. “Het café staat al een tijdje over te nemen, maar er zijn geen ernstige kandidaten komen opdagen. Toen ik hoorde dat Mikey het café wou sluiten, besloot ik om zelf het roer over te nemen. Zo’n prachtig café zien verdwijnen? Dat kon ik gewoon niet over mijn hart krijgen.”

“Café houden zit zowat in mijn bloed. Ik ben graag onder de mensen en ik voel me ook thuis in Den Bottle. Ik werk al vijf jaar als logistiek medewerker in een woon-en zorgcentrum in Passendale, maar om me volledig aan het café te kunnen wijden heb ik mijn ontslag gegeven. Al ga ik de collega’s en de bewoners uiteraard erg missen. Maar mijn hart ligt in Den Bottle.” De stamgasten kunnen overigens op beide oren slapen, want Caroline is niet van plan om veel te veranderen. “Het blijft een volkscafé en iedereen blijft welkom.”

“Wel nieuw is dat ik over de middag een stukje progrèstaart zal aanbieden voor bij de koffie. Qua sluitingsdag blijf ik bij de maandag, al zal daar waarschijnlijk nog een tweede sluitingsdag bij komen. Ik ben een harde werker, maar ik ben ook niet meer van de jongste. Een extra dagje rust per week kan daarom geen kwaad. Per slot van rekening is het de bedoeling dat ik hier nog wel eventjes achter de toog blijf staan.”