Carnavalsraad stelt kandidaat-prins voor Sam Vanacker

04 december 2019

15u59 4 Staden De Stadense Carnavalsraad heeft de kandidaten voor de verkiezing van prins carnaval 2020 voorgesteld. Zowel voor de verkiezing van jeugdprins als van prins is er maar één kandidaat.

Quinten Naeyaert (13) uit Staden is kandidaat-jeugdprins en Jens Haccour (25) uit Westrozebeke is kandidaat-prins. De eigenlijke verkiezing vindt plaats op 25 januari in zaal Zonneheem. Dan krijgt Jens Haccour officieel de nieuwe scepter overhandigd die gemaakt werd door renaissancekunstenaar Luc Lapere. Haccour wordt pas de tweede prins carnaval van Staden. Begin 2019 werd voor het eerst een prinsenverkiezing georganiseerd in de gemeente. Toen werden Bart Degroote en Melissa Devos respectievelijk prins en prinses carnaval van Staden.