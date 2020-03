Carnavalsraad start Troopercampagne omdat werking in gedrang komt door gebrek aan inkomsten Sam Vanacker

24 maart 2020

13u43 0 Staden De carnavalsraad van Staden staat door het wegvallen van de voorjaarsevenementen met het water aan de lippen. Omdat de werking door een gebrek aan inkomsten in het gedrang komt, lanceert de raad een troopercampagne.

“Het voorjaar is traditioneel een belangrijke periode voor het carnaval. Normaal halen we nu inkomsten uit een bal, een eetfestijn, het overwinningsbal en onze aanwezigheid op de dorpsfeesten in Oostnieuwkerke. Met die inkomsten wilden we een praalwagen en kostuums kopen”, zegt voorzitter Peter Bervoets. “Door de coronacrisis is alles geannuleerd en dat zullen we voor de rest van het jaar, en misschien zelfs langer, de gevolgen van dragen.”

Om alsnog wat inkomsten te genereren start de carnavalsraad met een Troopercampagne. Daarbij kunnen consumenten een bepaald percentage van een bedrag dat online wordt besteed schenken aan een vereniging naar keuze. “Wie online aankopen plant, roepen we op om dat via trooper.be/carnavalraadstaden te doen. Voor de consument kost het geen cent meer, maar het is geld dat wij heel erg goed kunnen gebruiken.” Oorspronkelijk stond dit jaar de allereerste Stadense carnavalsstoet gepland, maar die werd nog voor de uitbraak van het coronavirus uitgesteld naar 2021.