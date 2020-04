Carnavalsraad lanceert internetradio Sam Vanacker

19 april 2020

16u23 0 Staden De Carnavalsraad van Staden verzorgt tijdens de lockdown radio-uitzendingen via het internet onder de noemer ‘Radio CRS’.

De stream kan zeven dagen op zeven beluisterd worden, maar elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 21 uur en 22 uur is er een live uitzending. Presentator van dienst is dj Seppe. Er wordt tijdens die live-uitzendingen met gasten en verzoekjes gewerkt. Zo werden er dit weekend al fragmenten uitgezonden met Jettie Pallettie en burgemeester Francesco Vanderjeugd. Er wordt ook elk weekend een quiz gehouden.

De stream is te beluisteren via de website van de gemeentelijke carnavalsraad van Staden. Gasten die interesse hebben om aan bod te komen in het programma kunnen mailen naar info@carnavalsraad.be.