Camping Eugène afgelast Sam Vanacker

16 april 2020

15u55 0 Staden Camping Eugène is afgelast. De derde editie van de kindvriendelijke pop-upcamping stond gepland voor vrijdag 26 juni maar ook dat evenement sneuvelt door het coronavirus. Al komt de organisatie wel met een online alternatief.

De oudervereniging van de gemeenteschool had op de laatste vrijdag van het schooljaar de tenten willen opslaan in Oostnieuwkerke, nadat de voorbije twee jaar respectievelijk Staden en Westrozebeke aan de beurt waren gekomen. “Veel evenement sneuvelen en voor Camping Eugène is het helaas niet anders”, zegt Wouter Van Vooren van de organiserende werkgroep. “Maar dat betekent niet dat we niet voor wat ‘coronaproof’ animatie kunnen zorgen. Op 26 juni is er een corona-editie van Camping Eugène.”

“Onze grootste fan Eugène (een typetje dat door de onnavolgbare Pieter Bouckaert gespeeld wordt en telkens gebruikt wordt ter promotie van het evenement - nvdr.) beleeft namelijk regelmatig enkele knotsgekke nieuwe avonturen. Dat doet hij uiteraard vanuit zijn kot. En via Instagram en Facebook zorgen we ervoor dat kinderen en hun (groot)ouders ook van thuis uit kunnen meedoen aan activiteiten en wedstrijdjes, samen met Eugène.”

Eugène zelf kondigde het nieuws donderdag aan met een video op Facebook.