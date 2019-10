Café Pavarotti zoekt overnemer Sam Vanacker

18 oktober 2019

15u05 0 Staden Lindsy Deleu van café Pavarotti op de markt van Staden is op zoek naar een overnemer. Lindsy is ondertussen al tien jaar het gezicht van het café, dat ook dienst doet als het officiële supporterslokaal van zowel Jelle Wallays als van Club Brugge.

Lindsy (41) is afkomstig van Langemark en nam in 2009 het café op de markt van Staden over met haar toenmalige partner. “We hebben tien mooie jaren gehad en ik ga de klanten missen, maar het is tijd voor een nieuw hoofdstuk”, zegt ze. “Het café heeft een prima ligging en met twee kermissen per jaar en een rally hebben we ook telkens enkele mooie evenementen op de agenda, terwijl er hier ook elke donderdag markt is. Maar sinds begin dit jaar sta ik er door omstandigheden alleen voor en dat is moeilijk te bolwerken. Al kunnen de klanten en de supporters wel op beide oren slapen. Ik ben niet van plan te vertrekken voor ik een overnemer gevonden heb.”

Geïntereseerden kunnen contact opnemen met Lindsy op 0497/05.59.95.