Café Bougie met gratis optreden Mintzkov-frontman Sam Vanacker

12 december 2019

14u45 0 Staden De familiehappening Bougie, die afgelopen zomer plaatsvond in het Eugeen Dermautpark, krijgt een winters vervolg. Onder de noemer ‘Café Bougie’ is er op 20 december een gratis concert in het voormalige stationsgebouw van Staden. Mintzkov-frontman Philip Bosschaerts komt optreden.

De initiatiefnemers zijn Pieter Bouckaert en Olivier Vangheluwe van de Wonderneming. Ze pakten in augustus voor het eerst uit met het familiefestival Bougie, als opvolger van het jaarlijkse Kids Rommel Festival. Bij dat nieuwe concept hoorde toen ook al ‘Café Bougie’. Dat gelegenheidscafé krijgt nu een winterse tegenhanger. “We organiseren aan de start van de kerstvakantie een mini-optreden in het stationsgebouw, uiteraard met bijhorend café”, legt Bouckaert uit. “Voor deze eerste editie strikten we Philip Bosschaerts voor een akoestisch optreden. Hij stond met Mintzkov op podia in binnen- en buitenland en toont met ‘Dark Early Morning Night’ een intiemer aspect van zijn muzikale universum.”

Het optreden begint om 20 uur. De toegang is gratis, al wordt er na het optreden wel een kleine collecte gehouden. Om praktische redenen moet je een zitplaatsje reserveren via bougie8840@gmail.com. Wie na 22 uur langskomt, hoeft niet te reserveren.