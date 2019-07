Buurmannen blussen brand door pot op vuur in Staden LSI

In het centrum van Staden is dinsdagmiddag brand uitgebroken in een appartement op de gelijkvloerse verdieping. Dankzij de hulp van buurmannen Martin Decoster en Peter Dewilde bleef de schade beperkt.

Rond 11.15 uur vulde het appartement in de Kapelleriestraat zich met rook. Een oververhitte pan of pot op het vuur bleek de boosdoener. De bewoonster merkte dit plots op en verwittigde de brandweer. Maar nog vooraleer de spuitgasten ter plaatse waren, passeerde ook buurman Martin Decoster, die er net een loopje opzitten had. “Hij merkte de rook op en kon samen met buur Peter met brandblusapparaten het vuur blussen”, weet zijn echtgenote Jannique. De brandweer moest nog nauwelijks blussen maar zorgde er wel voor dat alle rook uit het appartement verdween. De bewoonster kreeg heel wat rook binnen en moest met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht worden.