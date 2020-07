Burgemeester vraagt WVI om dringend werk te maken van geplande nieuwe verkavelingen in Staden: “Dit krijg ik niet meer uitgelegd aan de burgers” Sam Vanacker

02 juli 2020

10u24 0 Staden Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) stuurde een boze brief richting de directie van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) in verband met twee geplande verkavelingsprojecten in Staden. “De dossiers van de Twee Hofsteden in Staden en het Waterhof in Oostnieuwkerke blijven maar aanslepen. Aan dit tempo raken we nergens.”

Volgens een studie die in opdracht van de provincie werd uitgevoerd had Staden er tussen 2012 en 2022 eigenlijk 174 nieuwe wooneenheden moeten bij krijgen, maar de kans dat die doelstelling gehaald wordt is zo goed als onbestaande. Twintig woningen zijn gepland in het project Waterhof langs de Westrozebekestraat in Oostnieuwkerke, 154 zijn te realiseren in de Twee Hofsteden, een grote verkaveling tussen de Rysseveldstraat en de Kleine Veldstraat in Staden. De projecten staan respectievelijk al acht en tien jaar op de planning.

“Aan dit tempo komen we nergens”, zegt Vanderjeugd. “Verder dan een startnota en enkele overlegmomenten zijn we voor de Twee Hofsteden nooit gekomen, terwijl de gronden toch al tien jaar in het bezit zijn van de WVI. Voor het Waterhof lag acht jaar geleden al een voorstel op tafel, maar ook daar is nog geen spade in de grond gegaan. Het gaat tergend traag en het wordt steeds moeilijker om dit nog uitgelegd te krijgen aan de burger. Straks krijgen we evenmin uitgelegd aan de provincie waarom we onze doelstellingen niet haalden. Maar het doet vooral pijn dat veel jonge Stadense gezinnen die op zoek zijn naar een woning de gemeente moeten verlaten.”

Geert Sanders, de directeur van de WVI, liet de burgemeester ondertussen weten dat er wellicht eind 2021 gestart kan worden met de aanleg van het Waterhof. Voor de Twee Hofsteden, waarvan er in 2018 al een samenwerkingsovereenkomst werd opgesteld, is echter nog geen timing vooropgesteld.