Burgemeester Vanderjeugd wil volledige sluiting van kapsalons: “Langer open blijven, is onverantwoord” Sam Vanacker

20 maart 2020

14u00 0 Staden Stadens burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld), zelf een kapper, roept de federale regering op de kapsalons te sluiten. Vanderjeugd noemt de richtlijnen voor kapsalons onverantwoord. “Voor kappers is het onmogelijk de regels rond social distancing te respecteren.”

Volgens de recent uitgevaardigde richtlijnen mogen kappers hun zaak openhouden als ze zich beperken tot de aanwezigheid van één klant per kapper. “Volstrekt onverantwoord”, zegt Vanderjeugd. “In het licht van de verstrengde maatregelen en de noodzaak om deze crisis in te perken, voelt die maatregel vreemd aan. Social distancing respecteren, is voor een kapper tijdens het werk niet mogelijk. Omdat ik de veiligheid van mijn klanten en mijn team niet langer kan garanderen, nam ik zelf al de beslissing om mijn kapperszaak te sluiten.”

Vanderjeugd is naar eigen zeggen niet de enige kapper die zich vragen stelt. “De afgelopen dagen werd ik overstelpt met noodkreten van collega’s die voor een keertje met de handen in het eigen haar zitten. Er is veel onduidelijkheid en terecht weinig begrip voor deze richtlijn. Daarom pleit ik al sinds begin deze week bij Maggie De Block voor een sluiting. Tot nu toe zonder effect. Nochtans deelt de Unie der Belgische Kappers mijn mening.”

