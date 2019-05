Burgemeester Vanderjeugd lijkt zetel in parlement te verliezen: “Loslaten hoort bij het leven” Sam Vanacker

26 mei 2019

20u07 43 Staden Het ziet er naar uit dat Open Vld op drie West-Vlaamse zetels blijft steken in het Vlaams Parlement. Dat betekent dat Francesco Vanderjeugd straks parlementslid af is. Hij betaalt een hoge prijs voor het feit dat hij zijn aanvankelijke derde plaats afstond aan partijgenote Mercedes Van Volcem. Al zegt hij geen spijt te hebben van die beslissing.

Zoals de kaarten nu liggen, komt Vlaams Belang uit op vijf zetels, haalt N-VA er vier en blijft CD&V steken op vijf. Open Vld en sp.a halen er elk drie. Groen krijgt twee West-Vlaamse zitjes in het Vlaams parlement. Open Vld, met Bart Tommelein en Emmily Talpe op kop, had in West-Vlaanderen op vier zetels gehoopt, maar daar heeft de kiezer anders over beslist. Tenzij hij op basis van voorkeurstemmen alsnog over Van Volcem wipt, grijpt de Stadense burgemeester naast een zetel.

Bedrukte sfeer

Een aantal West-Vlaamse liberale kopstukken verzamelde zondag in Open Huis in Staden. De sfeer was er eerder bedrukt. “Tijdens de laatste weken van de campagne groeide het besef al dat vier zetels misschien wel wat hoog gegrepen was”, aldus Vanderjeugd. “Het thema van migratie werd compleet uitgebuit door het Vlaams Belang en dat merkte ik ook bij de mensen die ik sprak. De resultaten liggen in die lijn. Tenzij ik dankzij de voorkeurstemmen nog voor een verrassing kan zorgen, ben ik inderdaad mijn zetel kwijt. Maar daar gaan we niet dramatisch over doen. Het is jammer, maar loslaten hoort nu eenmaal bij het leven.”

“Of ik nu geen spijt heb van mijn beslissing om mijn derde plaats af te staan aan Mercedes? Niet in het minst. Die beslissing heeft altijd juist aangevoeld en dit resultaat verandert daar niets aan. Had ik mijn plaats niet afgestaan, dan hadden we met Open Vld Mercedes Van Volcem waarschijnlijk helemaal verloren. En dan ging het totaalplaatje er mogelijk nog slechter uit hebben gezien. Als zij de derde zetel krijgt, dan gun ik haar dat van harte. Het zal wel wat aanpassen worden voor mij, maar ik ga uiteraard altijd aan politiek blijven doen.”