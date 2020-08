Burgemeester Vanderjeugd eert overleden moeder met fietsbedevaart naar Lourdes: “Kaarsjes branden voor goede afloop coronacrisis en regeringsvorming” Sam Vanacker

20 augustus 2020

17u47 0 Staden Francesco Vanderjeugd (Open Vld) vertrekt vrijdagochtend op fietsbedevaart naar Lourdes. De burgemeester krijgt 1.200 kilometer en 9.000 hoogtemeters voor de kiezen en hoopt op 1 september aan te komen in het bedevaartsoord. Het is niet de eerste keer dat Vanderjeugd op bedevaart trekt ter nagedachtenis van zijn moeder, maar nooit eerder fietste hij de afstand van Staden naar Lourdes.

Met de tocht maakt hij een belofte waar die hij maakte aan zijn moeder Christine Vanoplynus. Ze overleed op 22 september 2016 op 64-jarige leeftijd. “Als kind ging ik ook al eens mee op bedevaart naar Lourdes. Twintig jaar heeft dat stilgelegen, tot we in 2015 de banden terug aanhaalden en samen naar Lourdes zijn gegaan. Meer dan twee zomers op rij hebben we dat helaas niet kunnen doen. In 2016 heb ik haar aan haar sterfbed beloofd dat ik elk jaar op bedevaart zou blijven gaan voor haar.”

Die belofte hield de burgemeester. In de zomer van 2017 nam hij de trein naar Lourdes en in 2018 fietste hij 480 kilometer naar bedevaartsoord Lisieux. “Daar had ik me wat aan mispakt”, geeft de burgemeester nu toe. “Zowel mentaal als fysiek was ik toen niet zo sterk als nu. In 2019 is het uiteindelijk bij een bezoek aan Dadizele gebleven, maar dit keer wordt het dus terug Lourdes. Er zijn veel mensen voor wie ik een kaarsje ga branden, maar sowieso ga ik er ook eentje branden voor een goede afloop van de coronacrisis en voor een vlotte regeringsvorming.”

Ik heb niet zoveel getraind als ik zou willen. In mei woog ik nog 92 kilo. Nu staat de weegschaal toch al op 82, maar de kans is groot dat ik mezelf ga tegenkomen. Heel bewust ga ik de komende weken ook minder actief zijn op Facebook en mails lezen ga ik ook niet doen Francesco Vanderjeugd

800 kilometer om hoofd leeg te maken

De eerste drie dagen krijgt hij op de fiets het gezelschap van zijn personal trainer Steven Demyttenaere, maar vanaf maandag staat hij er alleen voor. “De eerste dagen hopen we vierhonderd kilometer te overbruggen. De overige achthonderd fiets ik alleen. Ik heb niet zoveel getraind als ik zou willen. In mei woog ik nog 92 kilo. Nu staat de weegschaal toch al op 82, maar de kans is groot dat ik mezelf ga tegenkomen. Dat hoort er bij. Door alleen te zijn, kan ik mijn gedachten leegmaken. Ik ga de komende weken bewust minder actief zijn op Facebook en mails lezen ga ik ook niet doen. Als ik honderd kilometer per dag haal, zou ik op 1 september moeten aankomen. Ik hoop er in hetzelfde hotel te kunnen slapen waar mijn moeder en ik verbleven. Onderweg slaap ik in hotels of B&B’s. Ik heb niets op voorhand vastgelegd, maar we vinden wel iets. Voor de terugweg komt iemand me oppikken in Lourdes.”

De burgemeester koppelt zijn fietstocht aan een goed doel. “Ik laat me sponsoren en de opbrengst gaat naar Down Vlaanderen. Dat goede doel heb ik bewust gekozen vanwege mijn vriendschap met Christof Swaenepoel (Stadenaar Christophe Swaenepoel heeft het syndroom van Down. Hij haalde op de Special Olympics World Games vorig jaar nog brons en Vanderjeugd droeg hem op voor het ereburgerschap van Staden, nvdr). Zo krijg ik als het ware een duwtje in de rug van Stoffel.”

Gerust hart

Vanderjeugd vertrekt naar eigen zeggen met een gerust hart. “Had de corona-uitbraak bij Westvlees anders uitgedraaid, dan was ik niet vertrokken, maar Staden zit op dit moment in code geel. Geert (Moerkerke, nvdr) is vanaf vrijdag waarnemend burgemeester en als er echt een noodgeval is, ben ik uiteraard bereikbaar. In het slechtste geval kan ik in maximum tien uur terug in Staden staan.”