Brandweer, ziekenwagens en politie rukken uit voor… ingebeelde hoofdpijn VHS

17 januari 2020

16u20 2 Staden De brandweer moest donderdagnacht uitrukken naar het bedrijf Westvlees in Westrozebeke. Drie Noord-Franse medewerkers klaagden over hoofdpijn. Uiteindelijk bleek er niks aan de hand.

De drie waren aan de slag in een ruimte waar plastic bakken gereinigd worden en hadden eerder al de nachtwaker verteld dat ze hoofdpijn hadden. De drie meenden onwel te zijn geworden door een chloorlek. Onderzoek door mensen van het bedrijf leverde niks op. De drie werknemers bleven bij hun standpunt en belden uiteindelijk de hulpdiensten. Die interpreteerden de melding als een incident met gevaarlijke stoffen en dus werd de brandweer uit bed getrommeld. Ook twee ziekenwagens en de politie snelden ter plaatse. Verschillende metingen in het bedrijf leverden ook bij de brandweer niks op. Een van de werknemers werd naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn twee kompanen reden in hun auto de ambulance achterna.