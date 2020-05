Brandweer schakelt ruimdienst in om olievervuiling op Bombeek aan te pakken VHS/LSI

29 mei 2020

19u49 3

Over een afstand van minstens enkele honderden meter werd vrijdag een vrij intense olievervuiling vastgesteld op de Bombeek in Oostnieuwkerke. De vervuiling situeerde zich in de buurt van de Meiboomstraat. De brandweer legde dammen op het water om te vermijden dat de vervuiling verder zou uitbreiden. Daarna werd een beroep gedaan op een gespecialiseerde ruimdienst om het goedje weg te zuigen. Van waar de olie afkomstig is, moet nog blijken. Als de vervuiler gevonden wordt, zal hij de rekening van de opruiming gepresenteerd krijgen.