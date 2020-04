Brandweer moet honderden liters gelekt zwavelzuur ruimen bij Greenyard VHS

26 april 2020

18u14 2 Staden Een tiental brandweerlui offerde zondag een stralende namiddag op aan een interventie bij het groentenverwerkend bedrijf Greenyard Frozen Belgium. Daar was zowat 800 liter zwavelzuur gelekt, geen ongevaarlijk goedje.

De alarmmelding liep binnen rond 14 uur. Het incident speelde zich af in een ruimte achteraan het bedrijf, dat gevestigd is langs de Romenstraat, een zijstraat van de Provinciebaan in Westrozebeke. Dankzij veiligheidsvoorzieningen in het bedrijf kon het gelekte zwavelzuur niet wegvloeien in de omgeving. Het ruimen nam echter lange tijd in beslag. Enkele brandweerlui moesten zich daarvoor in een chemiepak hijsen. Bij contact met de huid veroorzaakt zwavelzuur immers ernstige brandwonden.