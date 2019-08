Brandweer leeft massaal mee met collega’s in Limburg Alexander Haezebrouck

12 augustus 2019

16u18 0 Staden De brandweerkorpsen in onze regio leven massaal mee met hun collega's uit Limburg. In Beringen kwamen afgelopen weekend twee brandweermannen om het leven in een brand.

Zo hield het brandweerkorps van Staden zondag spontaan een minuut stilte voor de kazerne. Ze brachten een groet uit en lieten de vlag halfstok hangen. Ook de brandweerposten van Tielt, Lichtervelde, Wingene en Hooglede betuigden zondag al hun medeleven met de slachtoffers en hun families via hun Facebookpagina’s. Maandag hielden zowat alle brandweerkorpsen in Vlaanderen een minuut stilte om 11 uur of om 14 uur. “In zo’n gevallen sluit de brandweer als één grote familie haar rangen”, klinkt het.