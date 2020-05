Brandweer bevrijdt vrouw na ferme klap op landelijk kruispunt Hans Verbeke

27 mei 2020

19u37 18 Staden De hulpdiensten rukten woensdagavond iets voor 18.30 uur uit naar het kruispunt van de Colliemolenstraat met de Moorsledestraat in Oostnieuwkerke. Twee auto’s botsten daar. Eén persoon raakte gewond.

Een jongeman die in Gullegem woont, maar in de buurt van de plaats van het ongeval tewerkgesteld is, wilde de Colliemolenstraat dwarsen. “Ik remde en keek naar links en rechts, maar zag niemand naderen”, vertelt hij. “Toen ik weer wat gas bij gaf, doemde links van mij plots een auto op. Ik remde nog maar een botsing was onvermijdelijk.”

De klap was hevig. De Volkswagen Golf van de Gullegemnaar kwam op een akkerland terecht. De andere wagen, een Hyundai i30, kwam met de voorkant schuin in de gracht terecht.

Excuses aangeboden

“Ik mankeerde niks en ben direct uit mijn wagen gesprongen”, zegt de jongeman uit Gullegem. “Die mevrouw zag er niet al te erg gewond uit, maar ze kon niet uit haar voertuig. Ik heb haar mijn excuses aangeboden. Ze aanvaardde die. Veel meer dan wachten tot de hulpdiensten kon ik vervolgens niet doen.” De brandweer haalde de bestuurster omzichtig uit haar penibele situatie. De vrouw werd voor verzorging naar het AZ Delta in Roeselare overgebracht. Mogelijk kampte ze met een voetbreuk. De omgeving van het ongeval bleef een tijdlang afgesloten.