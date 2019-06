Bouwwerf even stilgelegd na ontdekking van vloerplaat stokoude bunker Hans Verbeke

17u40 7 Staden Langs de Ommegang-West zijn vrijdag enkele uren de werken stilgelegd op een kavel waar bouwpromotor Hectaar straks drie woningen bouwt. Aanleiding is de vondst van resten uit de Eerste Wereldoorlog.

Buurtbewoners merkten donderdag dat er de hele dag met zwaar materiaal werd ingehakt op iets wat een zware betonnen plaat leek. Omdat in de omgeving militaire resten aanwezig zijn, werd het gemeentebestuur verwittigd. “We hebben de werken laten stilleggen zodat mensen van onze Erfgoedcel in alle rust konden onderzoeken wat daar precies werd ontdekt”, zegt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open-VLD). “Zo is gebleken dat de aannemer tijdens voorbereidende werken om regenputten in de grond te stoppen, op een grote en dikke betonplaat is gestoten. Die betonplaat blijkt een restant van een Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog die eind de jaren twintig gedeeltelijk werd afgebroken. Er is dus geen erfgoedwaarde gemoeid met de onverwachte vondst.”

Niet gemeld

Vanderjeugd betreurt wel dat de aannemer de vondst niet heeft gemeld, zoals dat gebruikelijk is. “Ik snap wel dat het naar timing en kosten van de werken niet zo fijn is als onder de grond iets onverwachts wordt aangetroffen maar er bestaat altijd de mogelijkheid dat het om waardevol erfgoed gaat”, zegt de burgemeester. “We moeten de mogelijkheid krijgen om dat te onderzoeken.” Dat de bunker daar - op de Tiendenberg in Westrozebeke - werd gebouwd, is niet verwonderlijk. De gemeente ligt op een hoogte en was dus strategisch belangrijk. De Duitsers bouwden er een sterke verdedigingslinie met bunkers. Eén daarvan was Station Warschau, een observatiebunker met één verdieping op de Tiendenberg. Met het afbreken van de betonplaat is die nu helemaal verdwenen.