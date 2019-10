Bouw van nieuw chiroheem de ‘Spelonk’ gestart Sam Vanacker

04 oktober 2019

19u35 1 Staden De symbolische eerste steen van het nieuwe lokaal voor meisjeschiro ’t Scamanderke in Oostnieuwkerke ligt er. Samen met de eerstesteenlegging werd ook de nieuwe naam van het chiroheem onthuld. Dat is de ‘Spelonk’ geworden.

De eigenlijke ingebruikname van de nieuwe chrirolokalen is pas voor na de zomer van 2021, maar nu al heeft het nieuwe onderkomen van de chiro een passende naam gekregen. “Onze leiding heeft een bevraging georganiseerd bij leden, ouders en sympathisanten”, legt Minguel Bryon van de Chiro uit. “Er zijn een aantal suggesties binnengelopen en de Spelonk was veruit de populairste naam. Die naam wilden we nu al met iedereen delen. In de eerste plaats verwijst ‘spel’ uiteraard naar spelen, terwijl ‘onk’ regelmatig gebruikt wordt als afkorting voor Oostnieuwkerke. Verder roept de naam ook associaties op met ‘ontdekken’ en tenslotte is een spelonk letterlijk een grote holte in een berg, net zoals we centraal in ons nieuw heem een grote open ruimte hebben. Veel passender wordt het niet.”

De Spelonk zal alles samen 450.000 euro kosten, waarvan de Chiro 125.000 euro uit eigen zak betaalt. Zowel voor de afwerking van de bouw als voor de financiële kant van de zaak hopen de chiromeisjes op flink wat steun. “Ons bouwteam is ondertussen al volop bezig om de fase die na de ruwbouw komt voor te bereiden. In die fase gaan we zoveel mogelijk zelf de handen uit de mouwen steken en doen we een beroep op vrijwilligers. Om het project financieel rond te krijgen is ons sponsorteam een aantal acties op poten aan het zetten. Binnen enkele weken lanceren zij een facebookpagina en een website met een eigen logo.”

Handige harry’s die zich straks een weekendje kunnen vrijmaken om wat te helpen klussen in de Spelonk kunnen contact opnemen met Minguel op 0476/37.84.40 of minguel.bryon@telenet.be.