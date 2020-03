Boer rijdt kar met brandend stro naar veilige plek, brandweer komt blussen VHS

29 maart 2020

15u53 0 Staden Een landbouwer die op een kleine hoeve langs de Westrozebekestraat in Oostnieuwkerke stro kwam leveren, reageerde alert toen hij merkte dat het stro achteraan op zijn kar vuur had gevat. Er vielen geen gewonden.

De boer zag de vlammen toen hij het erf van de kleine hoeve wilde oprijden. De man panikeerde niet en bleef doorrijden, voorbij het erf naar een weide waar hij z’n tractor kon loskoppelen van de kar. De brandweer snelde ter plaatse. Het stro werd van de kar getrokken en belandde in het gras, waar het weinig schade kon aanrichten. De brandweer bleef ter plekke tot duidelijk was dat alle gevaar was geweken. Hoe de brand precies kon ontstaan, is niet duidelijk.