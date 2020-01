Blues bij Brikat SVR

09 januari 2020

15u12 0 Staden Singer-songwriter Fernant Zeste komt op zaterdag 25 januari zijn vijfde album voorstellen in de reeks kunstkamerconcerten bij Art Studio Brikat in Staden.

Fernant Zeste is de artiestennaam van Gentenaar Jonathan Scheerlinck. Hij debuteerde in 2011 en bracht vorige maand zijn vijfde album ‘Rostock’ uit. Hij brengt blues en country en haalt de mosterd bij onder meer The Black Keys, R. L. Burnside, Jon Spencer, PJ Harvey en Dan Auerbach. De deuren van Art Studio Brikat in de Houthulststraat 132 A gaan open om 19 uur. Het optreden start om 20 uur. De toegang is gratis, al wordt er steeds met de hoed rondgegaan na optredens. Reserveren is noodzakelijk op 051/70.09.82 of via info@brikat.be.