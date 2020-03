Bloemenkwekers schenken duizenden tulpen en viooltjes aan rusthuizen: “Om gevoel van isolement te doorbreken en angst voor corona te verzachten” Sam Vanacker

17 maart 2020

12u54 74 Staden In rusthuizen in Gits, Oostnieuwkerke, Westrozebeke en straks ook in Roeselare kunnen de bewoners ondanks de quarantaine toch genieten van de lente. Tuincentrum Vandenbroucke uit Hooglede bracht maandag 1.800 tulpen naar Ter Linde in Gits, terwijl sierteler Griet Decru uit Oostnieuwkerke dinsdag 150 bloembakken met viooltjes heeft geschonken aan De Oever. Het initiatief kreeg dankzij de Boerenbond navolging in heel Vlaanderen.

De komst van de lente en de aanloop naar Moederdag is voor tuincentra en siertelers normaal een absoluut piekmoment, maar door het coronavirus krijgt de sector zware klappen. De prijs voor bloemen is dramatisch gedaald en overschotten moeten vernietigd worden. In Nederland belanden straks zelfs miljoenen tulpen op het stort. Ook Jan Vandenbroucke van het gelijknamige tuincentrum in de Ieperstraat had afgelopen weekend duizenden tulpen klaar. “De zaak moet gesloten blijven in het weekend. Ik heb de burgemeester gevraagd of ik op de markt mocht staan, maar aangezien het niet om voeding gaat, kon dat niet. Ik had twee mogelijkheden. De tulpen weggooien of ze aan mensen schenken die er nog iets aan hebben.”

Jan en zijn gezin leverden maandagochtend 1.800 tulpen af aan de ingang van rusthuis Ter Linde in Gits. “Een fantastisch gebaar”, reageert directeur Jan Saelens. “We hebben de tulpen verdeeld in kleinere bosjes en op elke kamer, in elke gang en in elke gemeenschappelijke ruimte van het gebouw staan tulpen. Het waren er zo veel dat er zelfs in de bureaus van het personeel tulpen staan.”

Coördinatie van Boerenbond

Diezelfde dag nog kwam sierteler Griet Decru uit Oostnieuwkerke op hetzelfde idee. Griet contacteerde de Boerenbond en de actie werd meteen opgepikt en uitgebreid. “In een wip hadden we in elke provincie telers gevonden die hun bloemen gratis naar de rusthuizen wilden brengen”, zegt woordvoerder Vanessa Saenen. “Op vijf plaatsen werden dinsdag om 11 uur bloemen geleverd onder de noemer #lenteinuwkot. Om het gevaar op besmetting te minimaliseren, werden de bloemen buiten aan de rusthuizen geleverd.”

Ook symbolisch is dit een waardevol gebaar. Bloemen geven hoop, rust en leven. Dat zijn zaken die in de verf moeten worden gezet in deze moeilijke tijden Liesbeth Vandamme, De Oever

Griet leverde dinsdag 77 bloembakken met viooltjes aan rusthuis De Oever. “Deze namiddag doen we nog eens hetzelfde in Westrozebeke en de komende dagen doen we ook vier rusthuizen in Roeselare aan. Met deze actie willen we een positief signaal geven aan de mensen die door deze crisis afgesloten zijn van de buitenwereld. Het is misschien een eenvoudig gebaar, maar het is belangrijk het gevoel van isolement te doorbreken en angst door corona te verzachten.”

“Onze bewoners zullen hier met volle teugen van genieten”, verzekert directrice Liesbeth Vandamme van De Oever. Ze nam dinsdag de bloemen dankbaar in ontvangst. “We gaan de bloembakken een mooi plaatsje geven in en rond het gebouw. Ook symbolisch is dit een waardevol gebaar. Bloemen geven hoop, rust en leven. Allemaal zaken die in de verf moeten gezet worden in deze moeilijke tijden.”