Binnenspeeltuin Funnyparc gooit handdoek in de ring Sam Vanacker

08 januari 2020

09u15 0 Staden Indoorspeeltuin Funnyparc is failliet. Uitbaters Thierry Bogaert en Cindy Vanassche trokken na tien jaar de stekker uit het park in de Vyvestraat 22 in Oostnieuwkerke.

De zaakvoerders wijzen op de toenemende concurrentie en op de moeilijke relatie met de eigenaar van het pand als hoofdredenen. Drie jaar geleden al wilde Thierry Bogaert naar eigen zeggen het speelplein grondig vernieuwen, maar dat plan stootte op verzet van de eigenaar van het pand, wat uiteindelijk tot een gerechtelijke procedure leidde en waardoor de vernieuwing van het speelplein op de lange baan werd geschoven. Tegelijk is de voorbije drie jaar de concurrentie stevig toegenomen door de komst van nieuwe, modernere binnenspeeltuinen in de regio. Naast de binnenspeeltuin runden Thierry en Cindy ook café Ons Huis in Dadizele. Ook die zaak is mee failliet verklaard. In oktober 2019 vierde Funnyparc nog hun tienjarige bestaan. “We hebben in die tien jaar tijd iets moois opgebouwd maar na tien jaar nemen we nu jammer genoeg afscheid. We hebben mooie tijden gekend en daar blijven we dankbaar voor”, aldus Thierry en Cindy. Het koppel vroeg al in november 2019 het faillissement aan.

De speeltuigen, springkastelen en andere materialen van Funnyparc worden verkocht door veilinghuis Venalis. Vandaag woensdag 8 januari is er een kijkdag tussen 14 en 16 uur in de Vyvestraat 22.