Binnenkort nieuwe Alvo supermarkt in Oostnieuwkerke Sam Vanacker

23 september 2020

10u06 2 Staden In het voorjaar van 2021 opent een gloednieuwe Alvo-supermarkt in Oostnieuwkerke. De site van de voormalige Proxy Delhaize wordt momenteel gesloopt en op korte termijn start de bouw van de nieuwe supermarkt die zo’n 1.000 vierkante meter groot zal zijn.

Drijvende kracht achter de nieuwe supermarkt is de derde generatie van familie Debaene uit Beernem. De eerste en tweede generatie van die familie bouwde eerder al de Alvo-supermarkt ‘DB Center’ uit tot een gevestigde waarde in Beernem. “We begonnen met een klein buurtwinkeltje van 100 vierkante meter en hebben nu een supermarkt van van 2.450 vierkante meter, met het huisbereide verse aanbod van ‘Onze Keuken’ als kloppend hart van de onderneming”, aldus Luc Debaene. “De derde generatie wil nu zijn schouders zetten onder de verdere expansie met het openen van een winkelpunt in Oostnieuwkerke volgens dezelfde formule.”

Voor Oostnieuwkerke wordt het de tweede supermarkt die er in relatief korte tijd opent. In mei 2019 sloot de oude Proxy Delhaize in de Polenstraat de deuren, waardoor de Stadense deelgemeente zonder supermarkt kwam te zitten. Daar kwam in april van dit jaar verandering in toen er een nieuwe Spar Express opende in de Westrozebekestraat. Met de Alvo komt er dus straks nog een tweede supermarkt bij in Oostnieuwkerke.