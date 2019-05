Bibpunt in WZC De Oever vervangt uitleenpost Oostnieuwkerke Redactie

23 mei 2019

Met het openen van een bibliotheekpunt in WZC De Oever zet het Stadens gemeentebestuur een eerste stap in het uitbouwen van het rusthuis tot zorgsite. Op termijn wordt onder meer gedacht aan het realiseren van een kinderopvang en een sociaal restaurant, maar nu al vervangt het bibpunt de uitleenpost in de Roeselarestraat 61 die met onmiddellijke ingang sluit. “Er waren eerder al samenwerkingen met De Oever zoals sessies samen lezen en een extra bediening door de bib voor de bewoners”, vertelt Tom Vansteenbrugge, coördinator van de Stadense bib. “Nu gaan we nog een stap verder en vervangen we het filiaal door een bibpunt hier in de oever. We richtten in de cafetaria een knusse zithoek in waar ook rekken staan met kranten, tijdschriften, (groteletter)boeken, kinderboeken, strips, prentenboeken,…” Het bibpunt is onbemand, maar je kan er wel uitgeleende boeken inleveren en ophalen. “De boeken die in de rekken staan, kunnen niet zomaar uitgeleend worden. Alles, ook boeken uit de Stadense bib, dient eerst gereserveerd te worden en kan vervolgens dan in het bibpunt opgepikt worden”, weet Vansteenbrugge. “Het is de bedoeling om het bibpunt permanent te evalueren met de bewoners, de gebruikers en het animatieteam van het WZC want het blijft natuurlijk een experiment. Ook aan de 65-plussers en de scholen is er gedacht. Voor de 65-plussers is er een boekendienst aan huis, naar de scholen trekken we met boekenkoffers.“