Bezoek Theo Francken aan Staden lokt 180 man naar SWOK Sam Vanacker

26 september 2019

09u50 4 Staden N-VA-kopstuk Theo Francken trapte woensdagavond een nieuwe reeks lezingen af in Staden. Francken kwam er op uitnodiging van de lokale N-VA in cultuurcentrum het SWOK zijn visie op de voorbije verkiezingen, op de actuele politiek en op migratie toelichten. 180 man daagde op voor de lezing.

Eerdere lezingen van Francken brachten wat tegenstand teweeg. Zo werd de wagen van de gewezen staatssecretaris in februari nog beschadigd door betogers naar aanleiding van een lezing in het Waalse Verviers. In Staden verliep alles echter bijzonder rustig. Zowat 180 van de 240 beschikbare plaatsen in het SWOK waren bezet. “We zijn heel tevreden met de opkomst”, aldus Marc Bogaert van de Stadense N-VA. “En dat Theo hier in Staden de aftrap geeft van zijn nieuwe reeks lezingen is uiteraard een hele eer.”

Francken gaf tijdens de lezing een analyse van het verkiezingsresultaat op 26 mei, waarna hij de actuele migratie, het Deens model en zijn visie op het sociaal contract toelichtte. Francken rijdt trouwens nog steeds rond met een deuk in zijn wagen. ‘Die deuk heb ik nog niet laten herstellen omdat ze me er aan herinnert hoe ik in Wallonië behandeld werd”, klonk het woensdag.