Bewoners wzc De Oever testen negatief op corona Sam Vanacker

30 maart 2020

10u56 0 Staden Er zijn geen coronabesmettingen in woon-en zorgcentrum De Oever in Oostnieuwkerke. Vrijdag leken drie bewoners symptomen te vertonen, maar de test s zijn negatief.

Toen drie bewoners symptomen leken te vertonen van het virus namen de huisarts en de coördinerende arts van het woonzorgcentrum meteen het zekere voor het onzekere. De betrokken families werden op de hoogte gebracht en de bewoners werden getest. De resultaten van die tests zijn ondertussen bekend. Alle drie de bewoners testten negatief, wat betekent dat er nog geen besmettingen zijn binnen het woonzorgcentrum in Staden. “We willen het virus zo lang mogelijk buiten houden en benadrukken nogmaals het belang van de maatregelen en vragen aan de familie en anderen de afspraken verder te respecteren”, aldus De Oever in een mededeling.

Het nieuws is een opsteker, maar niet alle woonzorgcentra in de regio slagen er spijtig genoeg in om de ziekte buiten te houden, ook al worden de maatregelen overal strikt gevolgd. In woon-en zorgcentrum Amphora in Wingene zijn er sinds zondag twintig bevestigde besmettingen. Er wordt in Wingene met man en macht gewerkt om de situatie onder controle te houden.