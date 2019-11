Bewoners Kerckstede maken truffels voor De Warmste Week Sam Vanacker

16u46 0 Staden Net als vorig jaar verkoopt het ondersteuningscentrum voor mensen met een beperking Kerckstede in Oostnieuwkerke weer artisanale truffels. Dit jaar gaat de opbrengst naar de aankoop van een beleeftelevisie.

Vzw Kerckstede beschikt over een eigen chocoladeatelier waar bewoners regelmatig samen aan de slag gaan. Met de eindejaarsperiode in het vooruitzicht worden er massaal artisanale chocoladetruffels gemaakt. Nieuw is dat er dankzij een gift van een bevriende familie dit jaar ook vijftig knuffels verkocht worden aan de receptie. Daarmee valt bovendien een restaurantcheque te winnen. De opbrengst van beide acties gaat naar de aankoop van een beleef-tv voor Kerckstede.

Een doosje truffels van vijfhonderd gram kost elf euro en kan besteld worden via dienstwerken@kerckstede.be of ter plaatse. Er wordt met drie afhaaldagen gewerkt. Bestellingen die binnen zijn tegen 22 november kunnen op 20 december worden afgehaald, bestellingen die gebeuren tot 6 december kan je afhalen op 10 januari en de bestellingen die binnen zijn op 13 december staan klaar op 17 januari.