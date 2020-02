Beweging.net brengt poppentheater Pedrolino naar SWOK voor kindernamiddag Sam Vanacker

11 februari 2020

14u08 0 Staden Voor het zevende jaar op rij organiseert Beweging.net een kindernamiddag met pannenkoeken en kindertheater. Op 22 februari brengt het Gentse poppentheater Pedrolino de voorstelling ‘De Toverschoen van Merlijn’ in gemeenschapscentrum het SWOK.

“Poppenkast was ooit erg populair bij kinderen, maar met de nieuwe media is dit soort animatie wat naar de achtergrond geschoven”, zegt Marc Van Ysacker van Beweging.net. “Toch bestaan er nog poppentheaters en om kinderen weer kennis te laten maken met dit soort vertier nodigen we poppentheater Pedrolino uit in het SWOK. Dit Gentse gezelschap brengt ‘de Toverschoen van Merlijn’. Het verhaal gaat over een arm visserskoppel dat op een dag bezoek krijgt van een goede tovenaar.”

Kinderen van 5 tot 12 jaar mogen het SWOK binnen voor vijf euro. De voorstelling start om 14.30 uur. Nadien zijn er pannenkoeken en warme chocomelk.

De dag na het poppentheater wordt de foyer van het SWOK het toneel voor het Trefpunt van Beweging.net, waarbij de bestuursleden van de partnerorganisaties uitgenodigd worden om samen te ontbijten. Oud-Stadenaar en provinciaal Samana-verantwoordelijke Bart Winne komt na het ontbijt de actie rond toegankelijkheid van voetpaden en trage wegen toelichten, terwijl naar aanleiding van de Week van de Vrijwilliger ook hulde gebracht wordt aan de vrijwilligers van het Rode Kruis in (Groot-)Staden. Het ontbijt is gratis, maar je moet wel op voorhand inschrijven bij Marc Van Ysacker op 0474/46.39.16 of via marc.van.ysacker@telenet.be of bij Geert Cuvelier op 051/20.37.50 of via geert.cuvelier1@telenet.be.