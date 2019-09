Betrokkene steekpartij ontslagen uit ziekenhuis, maar nog altijd niet verhoord VHS

27 september 2019

18u30 2 Staden De 23-jarige man uit De Panne die op 12 september betrokken was bij een steekpartij in de woning van een autohandelaar in Oostnieuwkerke, is naar de ziekenboeg van de gevangenis gebracht. De speurders hopen hem binnenkort te kunnen ondervragen. De man is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag.

In de badkamer van de statige villa waar Yves Van Oost, zaakvoerder van Auto Yvo aan de rotonde in Sleihage, samenwoont met zijn partner, speelde zich eerder deze maand een merkwaardig incident af. Van Oost (50) was er in het gezelschap van A.A., een man van 23 jaar uit De Panne. Volgens het Ieperse parket zouden beiden een relatie hebben gehad. Op een bepaald moment kwam het tot een ruzie tussen de twee mannen. De situatie escaleerde naar een steekpartij. Naar verluidt, zou A.A. daarbij uit het raam op de eerste verdieping zijn gevallen of gesprongen. De man, die zwaargewond raakte, ging vervolgens op de loop. Hij werd zowat een kilometer verder opgepakt door de politie, toen hij in ontbloot bovenlijf langs de Ieperstraat in Hooglede liep.

In de ziekenboeg

Zowel Yves Van Oost, die na de feiten hulp ging zoeken in zijn autohandel, als de Pannenaar raakten levensgevaarlijk gewond. Beiden kregen ter plaatse de dringendste zorg toegediend en werden vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De Oostnieuwkerkenaar kon enkele dagen na de feiten al verhoord worden. Op basis van zijn verklaringen liet de onderzoeksrechter in Ieper de 23-jarige Ivoriaan aanhouden. De man verbleef een tijd in het ziekenhuis, maar is daar nu intussen ontslagen. Hij herstelt verder in de ziekenboeg van de Brugse gevangenis. Tot dusver kon hij nog niet ondervraagd worden.