Bestuurder verliest bidon frietvet: rotonde spekglad

23 juni 2019

14u09

Bron: LSI

Een bidon frietvet die uit een wagen viel, heeft zondagmiddag rond 12 uur voor een glad wegdek gezorgd op de rotonde aan Ommegang-Zuid in Westrozebeke (Staden). De automobilist verwittigde de hulpdiensten. De brandweer van de zone Midwest reinigde de weg met korrels en detergent. Vooral voor fietsers en motorrijders was de situatie even gevaarlijk.