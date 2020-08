Besmettingen deinen uit bij Westvlees: 50 extra werknemers testen positief Hans Verbeke

06 augustus 2020

19u43 0 Staden Mogelijk worden het er straks nog meer, maar donderdagavond is duidelijk geworden dat niet 18 maar wel bijna 70 medewerkers van het bedrijf Westvlees besmet zijn met COVID-19. Grootschalig testen heeft dat uitgewezen. Nog niet alle resultaten daarvan zijn al bekend. “Het is dus afwachten, ook om te weten welke extra maatregelen we eventueel nog moeten nemen”, klinkt het bij het bedrijf.

Via contacttracing raakte dinsdag bekend dat 18 medewerkers van de versnijderij bij Westvlees in Westrozebeke besmet bleken met het coronavirus. Daarop besliste het bedrijf, in overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid, om ook de 225 andere medewerkers van die afdeling te laten testen. “193 van hen werden woensdag getest, bij de anderen gebeurt dat vrijdag”, zegt Stadens burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). “Donderdag in de vooravond beschikten we over 164 resultaten. Vijftig daarvan waren positief. Maar het lijkt weinig waarschijnlijk dat het daarbij zal blijven.”

Geen eindpunt

De gedeeltelijke testresultaten komen aan in het bedrijf. “Maar we wisten uiteraard dat die kans erin zat”, zegt product manager Manuel Godeeris. “We beseffen ook dat 50 extra besmettingen geen eindpunt zijn. We hopen alleen dat het probleem beperkt blijft tot de versnijderij.” Volgens Godeeris kunnen de 50 nieuwe gevallen allemaal gelinkt worden aan de 18 medewerkers die dinsdag te horen kregen dat ze besmet waren. “Het zijn, zonder uitzondering, naaste collega’s. Belangrijk is nu om in kaart te brengen waar die mensen wonen, zodat een eventuele verspreiding buitenshuis kan aangepakt worden. Of er nu ruimer moet getest worden dan de medewerkers van de versnijderij alleen, is nog niet duidelijk. Dat zal pas blijken als we over alle testresultaten beschikken.”

Orders strikt opvolgen

Volgens Manuel Godeeris zijn vrijwel alle werknemers die nu ook besmet blijken, verrast door het nieuws. “Dat is ook logisch. Zij voelen zich goed en vertonen geen symptomen. Ze blijven nog in quarantaine maar kunnen allicht volgende woensdag weer aan de slag gaan, omdat de besmettingsfase bij hen al even achter de rug is. Voor wie negatief test, liggen de kaarten anders. Die mensen moeten enkele dagen langer in quarantaine, tot een tweede test bevestigt dat ze niet besmet zijn. Dat is een vervelende situatie, vooral voor de medewerkers die binnenkort op vakantie zouden vertrekken. Maar er is helaas geen andere optie dan de orders strikt te volgen, niet alleen voor zichzelf maar ook voor hun omgeving.”

Families beschermen

Het leeuwendeel van de medewerkers uit de versnijderij is tevreden dat er snel werd getest. “Zo hebben ze tenminste uitsluitsel, al blijft een test uiteraard altijd een momentopname”, zegt Manuel Godeeris. “Hun families worden bovendien op die manier ook beter beschermd.” Het duurde donderdag vrij lang voor (een deel van) de testresultaten bekend waren. “Pas rond 17.30 uur kregen wij nieuws”, zegt Godeeris. “Het wijst er allicht op dat er vandaag heel intensief coronatesten worden afgenomen. Dat is uiteindelijk een goeie zaak.” De product manager is ook getroffen door de solidariteit in de sector. “Die is bijna extreem”, zegt hij. “Collega’s maar ook concurrenten steken ons een hart onder de riem. Dat doet deugd. En gelukkig kunnen de activiteiten van onze versnijderij nog wel een tijdje door andere bedrijven worden opgevangen, die net als wij deel uitmaken van de Belgian Pork Group.”