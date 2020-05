Besmetting in buitenschoolse kinderopvang pas na

4 dagen gecommuniceerd aan ouders: 16 kinderen en 3 juffen in quarantaine Hans Verbeke

12 mei 2020

17u15 507 Staden Net voor de scholen beperkt weer de deuren openen, zijn zestien Westrozebeekse kinderen en enkele kleuterleidsters in quarantaine geplaatst. Dat gebeurde nadat een papa besmet raakte met het coronavirus en één van zijn kinderen symptomen vertoonde. Opmerkelijk: het nieuws van de besmetting dateert al van donderdag, maar pas vier dagen later werd de quarantaine bevolen.

Een Westrozebeeks gezin, waarvan zowel man als vrouw in de zorgsector werken, is getroffen door het coronavirus. Vorige week donderdag testte de man positief en werd de buitenschoolse kinderopvang De Paddestoel, waar zijn twee kleutertjes verbleven, ingelicht. Diezelfde namiddag kregen de ouders van alle kinderen een mail waarin de besmetting werd gemeld. Ze werden gevraagd extra alert te zijn voor symptomen die eventueel op een besmetting konden wijzen. In het bericht stond ook te lezen dat het getroffen gezin veertien dagen in quarantaine gaat en verder opgevolgd wordt door de huisdokter. De papa is intussen aan de beterhand.

Strengere richtlijnen voor kleuters

Maandagnamiddag, vier dagen na de melding van de besmetting, organiseerde de vrije basisschool een belronde naar de ouders van alle kleuters die begin vorige week in de opvang samen waren met de kleuters van het getroffen gezin. De ouders kregen te horen dat ook hun kinderen veertien dagen in quarantaine moeten. Net als enkele kleuterleidsters mogen ze tot 20 mei niet meer naar school komen of het huis verlaten. Aanleiding tot die beslissing zijn - volgens de school - strengere richtlijnen die zaterdag door het Agentschap Zorg en Gezondheid werden gecommuniceerd in verband met kleuters. Omdat zij moeilijk afstand kunnen houden, is thuisisolatie nu noodzakelijk.

Een aantal mensen moet vanaf komende maandag weer voltijds aan de slag. We zijn dus voor de opvang van onze kinderen op anderen aangewezen. Maar grootouders zijn uitgesloten. Hoe gaan we dat oplossen? Een ouder van een kleuter die nu in thuisisolatie moet

Ongewild risico

Dat vorige week niet onmiddellijk tot algemene quarantaine werd opgeroepen, valt bij een deel van de ouders in slechte aarde. “Met de versoepeling van de maatregelen hebben de meesten van ons zondag contact gehad met grootouders”, klinkt het. “Dat zou beslist niet gebeurd zijn in geval van quarantaine. Nu hebben we het gevoel dat we dan toch een risico hebben genomen, wat helemaal onze bedoeling niet was.” De thuisisolatie van de 28 kinderen stelt flink wat ouders ook voor problemen. “Een aantal mensen moet vanaf komende maandag weer voltijds aan de slag”, vertelt een van de ouders. “We zijn dus voor de opvang van onze kinderen op anderen aangewezen. Maar grootouders zijn uitgesloten, vanwege het risico. Hoe gaan we dat oplossen?”