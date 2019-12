Beruchte hondenfokker krijgt 14.400 euro boete voor zwartwerk Siebe De Voogt

13 december 2019

14u15 2 Staden Een hondenfokker uit Westrozebeke heeft in de Brugse rechtbank een boete van 14.400 euro, waarvan de helft met uitstel, gekregen voor zwartwerk. Roland T. (47) sjoemelde met drie Slovaakse werknemers.

In oktober 2017 en maart 2018 werden controles uitgevoerd bij Puppy for All in Westrozebeke. Drie Slovaakse werknemers werkten zogezegd voor een Slovaakse onderneming, die ook Roland T. als zaakvoerder had. Verder onderzoek wees uit dat het Belgische bedrijf 35 keer meer omzet draaide dan het Slovaakse bedrijf. De Slovaken waren ook alleen in Westrozebeke aan de slag. “Dit is geen correcte detachering, het is alleen opgezet om de sociale bijdragen in België te omzeilen”, meent arbeidsauditeur Evi De Clercq.

De beklaagde ontkende dat er sprake was van gesjoemel. Volgens zijn advocate leefde de man van Slovaakse afkomst in de veronderstelling dat de constructie wettelijk was. De verdediging vroeg tevergeefs de vrijspraak.

De hondenfokkerij kwam ook om andere redenen al negatief in het nieuws. Bij meerdere controles werden feiten van dierenverwaarlozing vastgesteld. In oktober 2018 besloot burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) dat de hondenkwekerij definitief moest sluiten.