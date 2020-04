Benefiet voor Luka uitgesteld naar 2021 Sam Vanacker

27 april 2020

09u21 0 Staden MC Blue Skulls had op 27 juni een benefiet op de planning staan voor het gezin van Luka Vandendriessche (2) uit Wevelgem, maar de motorclub besliste omwille van het coronavirus om het evenement uit te stellen tot volgend jaar.

Luka Vandendriessche lijdt aan het syndroom van Wolf-Hirschhorn, een uiterst zeldzame chromosoomafwijking. Het jongetje groeit trager dan andere kinderen, lijdt aan epilepsie en heeft een fysieke en een mentale beperking. Om papa Dylan en mama Jessica een hart onder de riem te steken, wou de motorclub deze zomer een barbecue organiseren bij hun clublokaal in de Vijverbosstraat in Westrozebeke. De club laat nu weten dat de barbecue uitgesteld is naar volgende zomer. Een nieuwe datum is nog niet vastgelegd.